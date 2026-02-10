Ingresar
Fuentes recibió a la comisión directiva del Club Estrella Roja

Durante el encuentro dialogaron y evaluaron iniciativas y proyectos de impacto social, deportivos y recreativos en favor de los vecinos.

Hoy 23:29

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a las autoridades del club Estrella Roja del barrio Autonomía, enbezadas por su prresidente, Carlos Peralta.

Durante el encuentro dialogaron y evaluaron iniciativas y proyectos de impacto social, deportivos y recreativos en favor de los vecinos.También asistieron en representación del club el vicepresidente Sergio Cardoso y la tesorera Natalia Alba.

