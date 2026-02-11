Con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea, Manchester City se mide ante el Fulham por la Premier League

Manchester City enfrentará a Fulham este miércoles desde las 16:30 por la fecha 26 de la Premier League. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium, en Manchester, y podrá verse en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium. Los Ciudadanos llegan entonados tras un triunfo clave, mientras que la visita necesita reaccionar.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola viene de una victoria importante ante Liverpool que lo mantiene firme en la lucha por los primeros puestos. Con su habitual dominio de posesión y jerarquía individual, el City buscará imponer condiciones como local y sostener su fortaleza en casa, un factor que suele marcar diferencias en la liga inglesa.

Por el lado de Fulham, el panorama es distinto. El equipo londinense llega golpeado tras caer frente a Everton y necesita sumar para no perder terreno en la tabla. Su desafío será resistir la presión del City y aprovechar cada transición ofensiva, sabiendo que enfrentará a uno de los planteles más profundos del campeonato.

El Etihad Stadium volverá a ser escenario de un duelo con realidades distintas pero con puntos pesados en juego. En una Premier League siempre cambiante, cada fecha puede alterar la pelea por arriba y por abajo, y este cruce aparece como una prueba exigente para ambos.