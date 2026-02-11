Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea, Manchester City se mide ante el Fulham por la Premier League

El equipo de Guardiola busca seguir en la pelea en la fecha 26, mientras que Fulham quiere recuperarse tras su última derrota.

Hoy 10:03

Manchester City enfrentará a Fulham este miércoles desde las 16:30 por la fecha 26 de la Premier League. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium, en Manchester, y podrá verse en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium. Los Ciudadanos llegan entonados tras un triunfo clave, mientras que la visita necesita reaccionar.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Pep Guardiola viene de una victoria importante ante Liverpool que lo mantiene firme en la lucha por los primeros puestos. Con su habitual dominio de posesión y jerarquía individual, el City buscará imponer condiciones como local y sostener su fortaleza en casa, un factor que suele marcar diferencias en la liga inglesa.

Por el lado de Fulham, el panorama es distinto. El equipo londinense llega golpeado tras caer frente a Everton y necesita sumar para no perder terreno en la tabla. Su desafío será resistir la presión del City y aprovechar cada transición ofensiva, sabiendo que enfrentará a uno de los planteles más profundos del campeonato.

El Etihad Stadium volverá a ser escenario de un duelo con realidades distintas pero con puntos pesados en juego. En una Premier League siempre cambiante, cada fecha puede alterar la pelea por arriba y por abajo, y este cruce aparece como una prueba exigente para ambos.

TEMAS Premier League Manchester City FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  2. 2. Javier Milei aseguró que Donald Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo”, tras la captura a Nicolás Maduro
  3. 3. Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy
  4. 4. “Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda
  5. 5. Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT