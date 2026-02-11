El Liverpool de Mac Allister afronta una visita de riesgo a Sunderland por la Premier League

Los Reds buscan recuperarse tras su última derrota y no ceder terreno en la pelea de arriba ante un rival que también llega golpeado.

Hoy 10:15

Sunderland y Liverpool se enfrentarán este miércoles desde las 17:15 por la fecha 26 de la Premier League. El partido se disputará en el Stadium of Light y se podrá ver en vivo en Argentina por Disney+ Premium y ESPN. Ambos equipos llegan con la necesidad de reaccionar tras caídas en la jornada anterior.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de Liverpool viene de perder frente a Manchester City en un duelo de alto voltaje y buscará dar una respuesta inmediata. Los Reds intentarán imponer su jerarquía para volver a sumar de a tres y sostenerse en la lucha por los primeros puestos, en una temporada donde cada tropiezo puede costar caro.

Por el lado de Sunderland, la última presentación fue una derrota ante Arsenal, otro golpe ante un rival de peso. El equipo local intentará hacerse fuerte en su estadio y aprovechar el empuje de su gente para equilibrar fuerzas frente a uno de los gigantes del campeonato.

La Premier League entra en un tramo donde la presión crece y los márgenes se achican. En ese contexto, el cruce promete intensidad y urgencia, con dos equipos obligados a sumar para no quedar relegados en sus respectivos objetivos.