¿Reconciliación o nostalgia?: Mauro Icardi desarchivó fotos con Wanda Nara y estallaron las redes

El futbolista volvió a mostrar imágenes íntimas y familiares junto a su ex en Instagram, en medio del fuerte cruce entre la empresaria y la China Suárez. El gesto generó especulaciones y abrió un nuevo capítulo en la historia.

Hoy 11:12

El nuevo capítulo en la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sorprender a todos en redes sociales. Tras la escandalosa separación, y la decisión del rosarino de archivar todo rastro de su ex en su perfil de Instagram —incluidos recuerdos y fotos de sus 12 años juntos—, el futbolista cambió de rumbo en las últimas horas y desarchivó varias publicaciones compartidas con la empresaria y madre de sus hijas.

La reaparición de las imágenes no pasó desapercibida. En una de las capturas, puede verse una foto familiar tomada frente a la famosa Mezquita Azul de Estambul, donde Wanda, Icardi y sus hijas posan abrazados en una postal que transmite unión y complicidad. La imagen, originalmente publicada en mayo de 2023, volvió a la página principal de Icardi y generó el comentario: “¿Estos no estaban bloqueados? ¿Y por qué esta foto aparece en el feed de Icardi?”, destacó la cuenta Lo más popu, con emoticones de sorpresa y reflexión sobre lo inesperado del gesto.

Otra de las imágenes rescatadas muestra a Mauro y Wanda abrazados de noche junto al Bósforo, en Estambul, en una escena romántica que fue calificada de “Raro” por la influencer Juariu, reflejando la sorpresa de los seguidores ante la decisión de Icardi de volver a mostrar públicamente momentos de intimidad con su ex pareja. “Esto fue ayer a la noche. Mauro estaba en el cumpleaños de un compañero”, agregó la tucumana, quien viene de protagonizar un escándalo virtual con la China Suárez.

El futbolista en cuestión es el uruguayo Lucas Torreira, con quien Mauro construyó una gran relación desde su arribo a Turquía. También reaparecieron fotos del futbolista junto a Wanda y sus hijas vestidas con camisetas del Galatasaray, acompañadas de corazones y banderas turcas, y retratos familiares en aviones privados y restaurantes, dejando ver la vida de lujos, viajes y cotidianidad que compartieron durante años.

En redes, los comentarios y mensajes reflejaron la reacción del público: “Sí, desarchivó y desbloqueó”, escribió Juariu, mientras otros usuarios y periodistas se preguntaron si “le pegó la melancolía” o si se trató de un simple arrebato nostálgico. Fede Flowers fue directo: “Mauro desarchivó las fotos con Wandis. Otro capítulo se abre…”, acompañando el textual con un collage de las imágenes rescatadas y sumando a la ola de especulaciones sobre el presente y el futuro del vínculo.

Así, la decisión de Mauro Icardi de volver a mostrar públicamente sus recuerdos con Wanda Nara reavivó el interés y la incógnita sobre el estado actual de la relación. Entre fotos familiares en Estambul, postales románticas y retratos cotidianos, la historia entre ambos sigue sumando capítulos y dejando claro que, aunque la separación parezca definitiva, todavía quedan gestos, recuerdos y sorpresas por descubrir.

Esto se da luego de que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) volviera a enfrentarse de manera pública a la China Suárez, la actual pareja del delantero del Galatasaray. Esto sucedió mientras Elba Marcovecchio, una de las abogadas del futbolista daba una entrevista acerca de los último problema que los tuvo como protagonistas.

Todo comenzó cuando la representante legal de Icardi se refirió al contexto en el que, a través de la justicia, pidió una intervención para que las hijas del jugador concurran al cumpleaños de la hija de la ex Casi Ángeles. “Vos pensá en la historicidad de Mauro. Él cuando empezó su pareja con Wanda, acogió a tres niños. Él sabe lo que es una familia ensamblada. Él vive una familia ensamblada. Para él es algo natural, es algo que ha hecho para la familia, que es Icardi y Nara, también debería ser algo normal en este caso”, resaltó la letrada en DDM (América TV).

“Cuando uno habla del ensamble de familias, es muy importante al rol que toman los adultos. Porque hoy en día, desde hace muchos años, pero sobre todo en estos tiempos, se viven las familias ensambladas con las nuevas parejas de los padres”, señaló, sin querer entrar en detalles de la causa judicial que lleva adelante “por la privacidad de las cuestiones de las niñas”, pero aseguró que el pedido de ir a la celebración fue una “conversación que tuvieron las nenas espontáneamente con el papá”.

Después de las declaraciones de la letrada, molesta, Wanda Nara se comunicó con Guido Záffora y fue con todo. “¿Por qué no le manda carta documento a Pampita ya que ningún familiar fue o al propio padre?”, señaló. “Es verdad, Vicuña celebró al día siguiente con la misma temática. No fueron los hijos de Vicuña y Pampita”, acotó el periodista.

“¿Con qué familiar de Mauro iban a estar las nenas? Los hermanos de sangre no fueron, imagínate mis hijas, que no las sienten familia. Mis hijas no la sienten ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”, se despachó la conductora.

Después, remató con una furiosa frase. “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas. Y que devuelva mi mudanza”, arremetió, mientras el panelista aclaraba que se refería a las pertenencias de la animadora y sus hijas en Turquía de la animadora que nunca llegaron a Buenos Aires. “Que se ocupe de que su defendido pague alimentos”, concluyó, dirigiéndose a la abogada.