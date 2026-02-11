Ingresar
A qué hora se vota el proyecto de la Reforma Laboral que se debate en el Senado

El oficialismo tendrá 40 minutos para presentar el dictamen. La oposición tiene a disposición casi diez horas para hablar en el recinto. Luego de la votación en general, habrá otras 26 particulares que corresponden a cada Título del proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Hoy 21:03

Tras la reunión formal que se llevó a cabo ayer martes en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza -con el visto bueno de los aliados y los bloques dialoguistas- propuso que el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión sobre la Modernización Laboral se lleve a cabo “a reglamento”, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

La sesión extraordinaria de este miércoles 11 inició antes del mediodía.

El despacho revela que hay un total de 28 modificaciones tal como la exministra Patricia Bullrich anunció el martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo mencionó que "puede haber cambios muy chiquitos de redacción" que, lógicamente, llevarán su tiempo de corrección durante el desarrollo de la sesión.

Atendiendo a las labores del miembro informante, seguida por las cuestiones de privilegio y los discursos de la oposición dentro de los plazos fijados en el artículo 163 del reglamento del Senado (20 minutos para cada senador y 40 minutos para los presidentes de bancada),  los referentes libertarios y de bloques aliados más optimistas creen que la votación general recién será “muy” pasadas las 23.

A partir de ese momento comienza la votación en particular que será por Títulos: el primero será el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; sigue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo; y así hasta llegar al XXVI que deroga varios Estatutos, entre ellos, el del periodista profesional.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que se extenderá hasta las 2 de la madrugada, pero todo puede pasar.

