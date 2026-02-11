Caso Antonini Wilson: detuvieron a Claudio Uberti por el contrabando de la valija con USD 790.550

Tras casi dos décadas de proceso judicial, el ex funcionario del kirchnerismo quedó preso en Ezeiza luego de que la Corte rechazara su último recurso. Comenzará a cumplir su pena de cuatro años y medios de cárcel.

Hoy 22:37

Este miércoles quedó detenido el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti para comenzar a cumplir la condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por su participación en el caso de la valija con 790.550 dólares que ingresó al país en agosto de 2007 el empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

Uberti fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, por orden del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1. La detención fue dispuesta por la jueza Sabrina Namer, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme este martes la sentencia condenatoria al rechazar el último recurso extraordinario presentado por la defensa del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). La orden de captura fue ejecutada por la Policía Federal.

La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo defensivo del exfuncionario por incumplimientos formales. Según se consignó, la presentación para acceder al máximo tribunal y revisar el caso no cumplía con los requisitos previstos en la Acordada 4/2007, que regula el trámite de los recursos ante la Corte. Con ese rechazo, la condena dictada en las instancias anteriores quedó firme y habilitó la ejecución inmediata de la pena de prisión.

Uberti, de 68 años, había sido condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado, por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa. Nunca había estado detenido en esta causa.

El mismo criterio formal fue aplicado por la Corte para rechazar los recursos de otros ex funcionarios aduaneros también condenados en el expediente a penas menores -entre diez meses y un año de prisión en suspenso- por encubrimiento de contrabando agravado.

La causa que ahora llevó a Uberti a la cárcel se remonta a la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), en el marco de gestiones vinculadas a acuerdos energéticos bilaterales.