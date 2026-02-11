Kendry Páez, la gran novedad de la lista de River para visitar a Argentinos

Gallardo lo incluyó en la lista de futbolistas a los que tendrá en cuenta para ir a La Paternal: esta vez no por adaptación, sino para que eventualmente firme planilla. El juvenil Freitas, la otra cara nueva.

Hoy 22:54

Situaciones drásticas ameritan medidas del mismo calibre. Y también replanteos. La presencia de Kendry Páez en la lista de convocados de River para el partido ante Argentinos Juniors fue, además de una sorpresa, una señal de ello: aun cuando Marcelo Gallardo prefería extender el proceso de adaptación del ecuatoriano al club hasta el martes, y entonces darle su primer fogueo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, el Muñeco aceleró los plazos. Y es por eso que formó parte de la nómina que además sumó como novedad al juvenil Joaquín Freitas.

Las primeras versiones de Kendry en los ensayos del hermético River Camp dejaron satisfecho a un deté que siente que Páez le puede resultar útil por desfachatez y capacidades técnicas en una cancha de menores dimensiones a la del Monumental (el Diego Armando Maradona tiene 650 m² menos de superficie).

El guayaquileño realizó dos sesiones en doble turno en su semana de bautismo con el plantel y luego completó el resto de los trabajos con sus nuevos compañeros, con los que comenzó a haber química tras compartir incluso una primera convocatoria (previo a Tigre durmió con el grupo pero no firmó planilla). Algo que también influyó en su citación. Poco a poco se va ensamblando, siempre con Gallardo de cerca, arropando al ex Independiente del Valle para amortiguar los impactos del cambio que el pibe está transitando.

El Muñeco íntimamente entiende que el cuarto refuerzo del mercado, quien llegó a préstamo por 18 meses proveniente de Chelsea tras su frustrado pase por el Racing de Estrasburgo, todavía no está en el punto justo de cocción futbolística. Y es que el escenario no ha variado demasiado de una semana para la otra. Cuidarlo ante cada paso es fundamental para que su inserción y/o estreno se dé -dentro de las posibilidades- en el momento indicado.

Si bien Páez ha hallado un hogar donde mudarse luego de su alojamiento transitorio, las dificultades para establecerse en el país con apenas 18 años y para adaptarse a los ritmos de entrenamiento de un plantel que se exige en los ensayos al máximo nivel -ítems que el Muñeco trató con el futbolista en la reunión que mantuvo con él hace diez días- son las mismas que cuando la joya de la selección que dirige Sebastián Beccacece firmó su contrato con River el 30 de enero.

La aparición de Páez entre los citados no significa que el #19 necesariamente vaya a ser considerado titular en La Paternal. El gesto -como la inclusión de Freitas, el 9 goleador de la Reserva- es un mensaje. Y un indicio de que el deté busca variantes para despabilar a un River abrumado por los efectos colaterales del 1-4 ante Tigre. Aumentar la base de sustentación, luego de un mamporro deportivo de semejante escala, asoma como prioritario. Lo que se busca, ante todo, es paz.

La lista de convocados de River

Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Matías Viña, Juan Carlos Portillo.

Volantes: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez.

Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas.