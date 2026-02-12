Ingresar
Denuncian a un enfermero por acosar a dos hermanas mientras atendía a su madre internada

Las jóvenes, de 20 y 25 años, aseguraron que el acusado realizó insinuaciones y acercamientos inapropiados mientras su madre permanecía internada en un centro de salud de La Banda. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual interviene en el caso.

Hoy 08:08

Dos hermanas de 20 y 25 años denunciaron ante la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda haber sido víctimas de reiterados episodios de acoso por parte de un enfermero que se encontraba asignado al cuidado de su madre, internada en un centro de salud de La Banda.

La presentación fue realizada ayer alrededor de las 13.30. Según manifestaron las jóvenes —residentes en el barrio Paraíso Ampliación— los hechos se habrían producido entre el 18 de diciembre y el 25 de enero, período en el que su madre permaneció hospitalizada.

De acuerdo con la denuncia, el enfermero habría aprovechado los momentos en que ingresaba a la habitación para cumplir tareas asistenciales para realizar comentarios de connotación personal y acercamientos físicos inapropiados. Las víctimas señalaron que el acusado les tocaba el rostro y les hacía insinuaciones, generándoles incomodidad mientras ellas estaban abocadas al cuidado de su madre.

Ambas coincidieron en que los episodios se repitieron en distintas oportunidades dentro de la habitación.

La causa es instruida por la fiscal Dra. María Alicia Falcione, quien solicitó informes a las autoridades del centro de salud y dispuso la notificación al acusado de una medida de prohibición de acercamiento hacia las denunciantes.

