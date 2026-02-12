Delcy Rodríguez apuntó contra María Corina Machado: "Cuando vuelva, tendrá que responder ante Venezuela”

La acusó de pedir una intervención militar y de celebrar el ataque estadounidense que incluyó la captura de Nicolás Maduro.

Hoy 18:58

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa a Venezuela, tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que incluyó la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de su país tras pasar meses en la clandestinidad por temor a represalias, la mandataria interina afirmó: “En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”.

“En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”, afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves.

En su entrevista con la cadena NBC tras una “exitosa” reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta interina venezolana confirmó su futuro viaje al país norteamericano.

“Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, indicó.

Rodríguez insistió en que “Maduro es el presidente legítimo” de Venezuela, y que tanto “el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”.

“Les puedo asegurar que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”, afirmó.