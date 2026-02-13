Ingresar
En vivo: tras perder el clásico, San Lorenzo va por la recuperación en Santa Fe ante Unión

El Tatengue y el Ciclón chocan este viernes a la noche con la obligación de ganar. Ambos arrastran irregularidad y necesitan sumar para no perder terreno.

Hoy 21:29

Unión de Santa Fe y San Lorenzo jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio 15 de Abril, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de la caída en el Ducó frente a Huracán, el equipo de Damián Ayude necesita una reacción inmediata para calmar el clima. En Santa Fe se cruzan dos equipos con urgencias y margen cada vez más corto.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

