En vivo: Defensa y Justicia y Vélez juegan un duelo clave en Varela por la cima de la Zona A

El Halcón recibe al Fortín este viernes a la noche tras su gran triunfo en Rosario. Los de Soso quieren bajar a uno de los equipos más firmes del torneo.
Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de su excursión triunfal en Rosario, el equipo de Mariano Soso intentará convertirse en el verdugo del invicto fortinero. Se espera un cruce dinámico entre dos conjuntos que proponen.
