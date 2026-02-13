Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: Defensa y Justicia y Vélez juegan un duelo clave en Varela por la cima de la Zona A

El Halcón recibe al Fortín este viernes a la noche tras su gran triunfo en Rosario. Los de Soso quieren bajar a uno de los equipos más firmes del torneo.

Hoy 21:29

Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de su excursión triunfal en Rosario, el equipo de Mariano Soso intentará convertirse en el verdugo del invicto fortinero. Se espera un cruce dinámico entre dos conjuntos que proponen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Club Atlético Vélez Sarsfield Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  3. 3. El Gobierno provincial se reunió con gremios docentes para definir la pauta salarial 2026
  4. 4. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  5. 5. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT