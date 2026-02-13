Ingresar
Gastón Esposito palpita el debut de Güemes: "Tenemos que hacernos fuertes como local”

El refuerzo habló en la previa del estreno en la Primera Nacional. Confianza, ansiedad y un mensaje claro para el hincha gaucho.

Hoy 08:44
Gastón Esposito Güemes

Güemes se prepara para debutar en la Primera Nacional el domingo 15 de febrero ante Nueva Chicago en la Isla, y uno de los refuerzos, Gastón Esposito, habló sobre el arranque del campeonato. El extremo reconoció que el plantel llega con ansiedad tras la larga preparación, pero con confianza en el trabajo realizado.

“Con muchas ganas de debutar, hace varios que no competimos así que estamos ansiosos”, expresó. También se refirió a las condiciones de juego en Santiago del Estero y al desafío de hacerse fuertes en casa. “El clima aquí es hostil, vamos acostumbrándonos y tenemos que hacernos fuertes como local”, remarcó, marcando la importancia de la Isla como fortaleza.

Desde lo personal, Esposito destacó su preparación física y mental para el torneo. “Necesitaba meter una buena pretemporada para estar al 100%. Me siento bien y con ganas”, aseguró. Sobre el choque ante Chicago, adelantó que el equipo intentará presionar alto si el contexto lo permite: “Va a depender del clima y de cómo nos vayamos sintiendo durante el partido”.

Por último, dejó un mensaje directo para los hinchas del Gaucho. “Que estén tranquilos, que de adentro vamos a intentar transmitirles para que nos apoyen”. El debut ya se vive con intensidad en Güemes, que apuesta a arrancar el campeonato mostrando carácter y compromiso.

