Capacitación gratuita para trabajar en Vaca Muerta con sueldos que superan los $3,5 millones

La formación incluye práctica en campo y certificación oficial para ingresar a la industria energética, uno de los sectores mejor pagos del país.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta mantiene una demanda constante de trabajadores formados en tareas de perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa. Se trata de áreas clave dentro del esquema de producción de hidrocarburos no convencionales.

En ese marco, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta abrió la inscripción a su ciclo 2026 con una propuesta de cursos presenciales y gratuitos, diseñados junto a empresas del sector.

Según relevamientos salariales privados, perfiles técnicos como electricistas e instrumentistas pueden comenzar con sueldos que rondan los $3,3 millones mensuales y superar los $5,7 millones, dependiendo de la empresa y la función. En posiciones jerárquicas, las cifras son aún mayores.

La propuesta incluye seis trayectos vinculados a tareas de exploración y producción (Upstream), además de una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento.

Las áreas con mayor demanda incluyen:

Perforación

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento eléctrico

Instrumentación

Producción

Los cursos duran cuatro meses y tienen un enfoque práctico, con entrenamiento en talleres, laboratorios y simuladores que recrean situaciones reales de campo.

Para postularse se requiere:

Secundario completo o ciclo básico aprobado

Conocimientos digitales básicos

Disponibilidad para cursar de manera presencial

La formación es gratuita y los certificados cuentan con aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, lo que les otorga validez institucional.

Los estudiantes realizan actividades en talleres eléctricos, laboratorios y simuladores que replican situaciones reales de perforación y producción. Además, acceden a prácticas en un pozo escuela, ubicado en la zona de Río Neuquén, donde adquieren experiencia en condiciones similares a las del trabajo en campo.

El instituto funciona con el respaldo de empresas de servicios y operadoras energéticas, en un esquema que articula formación y demanda laboral concreta.

Los puestos técnicos en yacimiento figuran entre los mejor remunerados del sector industrial. Según relevamientos privados, perfiles como electricistas o instrumentistas pueden iniciar con ingresos cercanos a los $3 millones mensuales, con posibilidades de crecimiento según experiencia y responsabilidades.