Con el regreso de Cavani, los convocados de Boca para enfrentar a Platense

El delantero uruguayo integra la lista por primera vez en el año. Además, vuelve Lucas Janson tras su desgarro en el oblicuo abdominal izquierdo.

Hoy 07:07

Luego del entrenamiento del viernes, Claudio Úbeda definió la lista de convocados de Boca Juniors para recibir a Platense el próximo domingo desde las 19.30 por el Torneo Apertura. Las dos grandes novedades son los regresos de Edinson Cavani y Lucas Janson.

El uruguayo dejó atrás la lumbalgia que lo afectó durante toda la pretemporada y por primera vez en el año fue citado por el entrenador. Janson, en tanto, se recuperó de un desgarro grado II en el oblicuo abdominal izquierdo y también vuelve a estar a disposición en un momento clave para el Xeneize.

Cavani, entre lesiones y regresos postergados

En los últimos meses del 2025 y el inicio del 2026, el Matador pasó más tiempo en la enfermería que en el campo. Aunque ingresó desde el banco ante Tigre —con gol de penal incluido—, Talleres y Argentinos Juniors, la molestia en el psoas derecho lo condicionó en la recta final del Clausura.

Una lumbalgia le impidió entrenarse con normalidad en la pretemporada, lo dejó afuera de los amistosos frente a Millonarios y Olimpia, y también lo marginó de las primeras cuatro fechas del Apertura. Si bien en la previa del duelo ante Vélez trabajó a la par del grupo, el cuerpo técnico decidió no apurar su regreso.

Su último partido como titular fue el 1 de diciembre ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura, cuando ingresó a los 64 minutos en lugar de Milton Giménez, el único delantero que todavía continúa en recuperación.

Janson vuelve y pelea por un lugar

Janson tuvo una oportunidad inesperada en el arranque de la temporada. Con Cavani, Miguel Merentiel y Giménez lesionados, fue el centrodelantero en el debut frente a Deportivo Riestra. Jugó 71 minutos y luego fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

Cuando se perfilaba para ser titular ante Estudiantes en la segunda fecha, sufrió el desgarro que lo marginó casi tres semanas. Volvió a entrenarse con normalidad el lunes posterior a la derrota ante Vélez en el José Amalfitani y este viernes fue probado como titular.

Con Merentiel recuperado y Ángel Romero como alternativa, el ex Tigre disputa un lugar en el once con Zufiaurre y el juvenil Tomás Aranda.

Posible formación de Boca vs. Platense

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda.

DT: Claudio Úbeda.

Boca busca consolidarse en el Apertura y la recuperación de piezas clave en ataque representa una señal alentadora para un equipo que sufrió una verdadera plaga de lesiones en el inicio del año.