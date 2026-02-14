En vivo: Boca recibe a Platense con el objetivo de reencontrarse con la victoria en el Apertura

El Xeneize viene de caer en la última fecha ante Vélez en condición de visitante y necesita levantarse.
Boca Juniors recibirá este domingo a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la necesidad de sumar de a tres tras la derrota en su última presentación ante Vélez.
El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, desde las 19:30, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.
