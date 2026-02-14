Fabra reveló todos los clubes argentinos que lo buscaron: "Me hice una promesa..."

En su presentación como refuerzo de DIM, el lateral colombiano repasó la larga lista de equipos que quisieron sumarlo tras su fin de ciclo en el Xeneize.

Hoy 06:29

Sorpresa generó el mensaje de despedida que Frank Fabra compartió en redes sociales más de dos meses después de su salida de Boca Juniors. Pero aún más llamó la atención que, en su presentación como refuerzo de Independiente Medellín, detallara la extensa lista de clubes argentinos que lo buscaron en este mercado de pases.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lateral izquierdo, que disputó apenas 20 partidos —ocho como titular— desde la final de la Copa Libertadores 2023, reconoció que tuvo múltiples ofrecimientos. Aquella definición ante Fluminense marcó un punto de quiebre, ya que recibió una tarjeta roja que terminó de desgastar su relación con el Xeneize.

“Hablé mucho con mi empresario. Me quería Independiente, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Talleres”, enumeró ante la prensa colombiana. Incluso reveló contactos directos: “Carlitos me llamó en diciembre y hablé mucho con él”, dijo en referencia a Carlos Tevez, hoy vinculado al proyecto cordobés. También mencionó gestiones desde Mendoza: “Sebastián Villa tuvo un contacto con Vila y su presidente”, contó sobre el interés de Independiente Rivadavia.

Una promesa que pesó más que las ofertas

A sus 34 años, Fabra explicó por qué rechazó todas las propuestas del fútbol argentino: “Yo me hice una promesa de jugar en Argentina solo en Boca después de diez años, así que no lo iba a tomar”. Una declaración que deja en claro el vínculo que mantuvo con el club de la Ribera.

Ahora, el defensor buscará relanzar su carrera en el DIM, que lo recibió con expectativa pese al revuelo que generó un video viral en el que se lo ve cantando el himno de Atlético Nacional. “Decidí regresar después de diez años y se los voy a repetir siempre: yo hoy estoy en el lugar donde quiero estar y hoy quiero estar acá”, afirmó.

Con pasado extenso en el Xeneize y múltiples interesados en el país, Fabra optó por volver a Colombia para iniciar una nueva etapa y recuperar protagonismo tras un cierre complejo en el fútbol argentino.