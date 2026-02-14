Central tuvo otra pobre presentación en Alta Córdoba y cayó ante Instituto

El Ferro, que viene de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina, volvió a caer por 2 a 0 ante la Gloria en el estadio Juan Domingo Perón, por la quinta fecha de la Zona A.

15/02/2026

Después del golpe por Copa Argentina, Central Córdoba volvió a ofrecer una pésima imagen y cayó 2 a 0 ante Instituto en Alta Córdoba. El equipo se mostró sin rebeldía, impreciso y sin respuestas futbolísticas, una combinación que vuelve a encender las alarmas. La continuidad de Lucas Pusineri empieza a quedar en el centro de la escena.

Apenas cuatro minutos tardó el local en golpear. Fonseca apareció sin marca en el área y de cabeza puso el 1 a 0. Desde ahí, Instituto manejó el partido a gusto, ante un Ferroviario que no podía dar tres pases seguidos. Errores técnicos, falta de reacción y una sensación de fragilidad que se repitió durante todo el primer tiempo.

El segundo mazazo llegó a los 31 minutos, cuando Alex Luna amplió de penal tras una mano de Maciel. El 2 a 0 reflejaba lo que pasaba en la cancha. Central Córdoba recién a los 42 generó su primer remate claro, un intento débil que controló sin problemas Manuel Roffo.

En el complemento, con los cambios, la postura fue algo más agresiva, pero sin profundidad. Instituto encontró espacios para liquidarlo, aunque falló en la definición. La más clara del Ferroviario llegó a los 34, con un remate de Vera que pegó en el palo. Fue lo único realmente peligroso de una noche muy pobre.

La derrota dejó una semana pesada para Pusineri y su plantel. El margen de error se achica y el equipo está obligado a reaccionar el próximo sábado, cuando reciba a Tigre en el Madre de Ciudades. La paciencia empieza a agotarse.