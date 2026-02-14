Ingresar
En vivo: tras el mal trago copero, Central Córdoba visita a Instituto con la necesidad de reaccionar

El Ferro, que viene de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina, enfrenta a La Gloria por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 21:40

Central Córdoba afrontará este domingo una prueba exigente cuando visite a Instituto Atlético Central Córdoba desde las 22, en el estadio Juan Domingo Perón, por la quinta fecha de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Héctor Paletta a cargo del VAR.

► HACÉ CLICL AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

