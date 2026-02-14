Seguirán detenidos los cuatro acusados de abusar de un menor con retraso madurativo

Los Mojones, departamento Capital | Así lo dispuso la jueza María Pía Danielsen. Se trata de tres hermanos y un cuñado que sometieron a la víctima, luego de atarla de pies y manos a la víctima en un rancho abandonado.

Hoy 12:46

La Justicia dictó prisión preventiva para los cuatro hombres acusados de abusar sexualmente de un adolescente de 17 años con retraso madurativo en la localidad de Los Mojones, en la zona sur de la Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue dispuesta por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, tras una audiencia en la que se analizaron los elementos reunidos por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Los imputados —de apellidos Toledo, Aguirre y Del Castaño— están acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

María Pía Danielsen

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en un rancho abandonado mientras en las inmediaciones se desarrollaba una fiesta. La víctima habría sido retirada del lugar, atada de pies y manos y sometida por los acusados.

Te recomendamos: Condenaron a cuatro presos por abusar y amenazar con armas blancas a un interno

La causa se inició luego de que una niña alertara a su madre al advertir que su hermano presentaba manchas de sangre en la ropa. A partir de esa situación se radicó la denuncia y se activó la intervención judicial.

En la audiencia, las defensas cuestionaron supuestas inconsistencias en las fechas del hecho y señalaron la ausencia de pruebas científicas.

Te recomendamos: Horror en Santa Fe: 5 hombres abusaron de un camionero, lo amenazaron y lo filmaron

Sin embargo, la magistrada consideró que los informes médicos que constataron lesiones compatibles con abuso sexual resultan suficientes en esta etapa procesal para sostener la imputación y la existencia del hecho.

Con esta resolución, los cuatro acusados continuarán detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria y se define la elevación de la causa a juicio oral.