Bizarrap desató rumores por una posible session con Bad Bunny: ¿coincidencia o señal?

La aparición de Bizarrap durante la primera función del “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny en el estadio Monumental de Buenos Aires, el 13 de febrero de 2026, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Su presencia en el segmento especial conocido como “La Casita”, junto al artista puertorriqueño, generó especulaciones inmediatas entre los asistentes y en las redes sociales.

El foco de la expectativa estuvo en los detalles de la vestimenta de Bizarrap, que publicó en sus historias fotografías en el anillo interior del Estadio Monumental con un vaso colorado en una mano. Allí, con un look clásico en él, gafas oscuras, gorra, una campera negra y bermudas verdes, además de una remera blanca larga, medias blancas y zapatillas deportivas azules y beige, dejó una clave númerica que ilusionó a sus fans. La gorra lleva el número “33” y las bermudas, el “30”. La suma de ambos números —63— fue interpretada como una posible referencia a una próxima “colaboración musical” entre ambos artistas, ya que la última serie lanzada por Bizarrap fue la Session #62, con JBalvin. Esta coincidencia despertó rumores sobre una potencial Session #63 con Bad Bunny, alimentados por la cronología del proyecto y la creciente demanda de los seguidores de la música urbana. En youtube circulan supuestas sesiones entre ambos, pero todas están hechas con IA.

En plataformas digitales, fanáticos de Bizarrap y Bad Bunny analizaron la combinación de números, sugiriendo que se trataba de un mensaje en clave y anticipando la esperada nueva sesión. Aunque no hubo declaraciones oficiales ni confirmaciones por parte del productor argentino, la hipótesis se fortaleció por la secuencia de lanzamientos y su elección de compartir el escenario con Bad Bunny en una función con más de 80.000 espectadores.

Tal como informó el propio Bizarrap recientemente, restan solo cuatro entregas para completar su icónico ciclo, lo que sumó aún más interés a las teorías alrededor de la posible Session #63.

El segmento “La Casita” es un espacio donde Bad Bunny invita a figuras destacadas del ámbito local, consolidando la interacción con la audiencia argentina. En esta primera noche, las cantantes María Becerra, Tini Stoessel y La Joaqui formaron parte del selecto grupo de invitadas. Ambas acompañaron a Bad Bunny en la estructura trasera del escenario secundario y bailaron durante temas populares como “Tití me preguntó”. La presencia de Becerra, quien había celebrado su cumpleaños horas antes, y la de Stoessel, que venía de presentarse en Chile la noche anterior, generó entusiasmo en el público y momentos virales en redes sociales.

El espectáculo incluyó interpretaciones en vivo de éxitos como “Callaíta”, “No Me Conoce” y “Baile Inolvidable”. Durante el tema “No Me Conoce”, Bad Bunny lució una camiseta argentina número 19, homenajeando los inicios de Lionel Messi en la selección nacional, un detalle destacado que reforzó el vínculo emocional con la audiencia local.

La organización del evento priorizó una logística cuidadosa, tanto en la selección musical y la configuración de los escenarios, como en la seguridad y privacidad del artista. Bad Bunny mantuvo un bajo perfil desde su llegada a Buenos Aires, instalándose en hotel Palacio Duhau de Recoleta y realizando cenas privadas en restaurantes de renombre. En una de estas ocasiones, elogió la gastronomía argentina con la frase: “sacame esto que es un vicio”, refiriéndose al pan artesanal.

La gira internacional de Bad Bunny, caracterizada por su convocatoria multitudinaria, dedicó especial atención a la conexión con el público local. El vínculo entre el artista y los fans argentinos se ha fortalecido desde su debut en el país en 2017 y alcanzó un nuevo punto alto con tres funciones consecutivas en el Monumental. Las actuaciones y estrenos preparados especialmente para Buenos Aires dieron al evento un matiz distintivo y confirmaron la importancia de la capital argentina en el circuito de la música urbana.

La presencia de Bizarrap en “La Casita”, acompañado por referentes de la nueva generación de artistas argentinos y envuelto en la expectativa por una posible colaboración con Bad Bunny, inyectó una dosis adicional de entusiasmo en una noche dedicada al fenómeno internacional de la música urbana.