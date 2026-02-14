Boca va por Bareiro y debe negociar con River que es dueño de la mitad del pase

El Xeneize ya ofertó tres millones de dólares por el delantero paraguayo y espera la respuesta de Fortaleza y del Millonario, que posee el 50% de la ficha. El jugador dio el visto bueno y la negociación entra en horas decisivas.

Hoy 16:54

Boca Juniors avanzó fuerte por Adam Bareiro y presentó una oferta formal de tres millones de dólares para contratar al delantero paraguayo que actualmente juega en Fortaleza, pero cuyo pase pertenece en partes iguales al club brasileño y a River Plate. El atacante de 29 años ya dio el visto bueno para mudarse al Xeneize y ahora todo depende de un acuerdo entre las dirigencias.

La particularidad de la operación es que Boca no solo necesita convencer a Fortaleza, sino también a River, dueño del 50% de los derechos económicos. En Núñez deberán decidir si habilitan la transferencia de un futbolista al eterno rival, un detalle que agrega tensión política a una negociación que ya entró en etapa avanzada y que podría resolverse en las próximas horas.

Bareiro había llegado a River a mediados de 2024 desde San Lorenzo por 4.500.000 dólares, pero no logró afianzarse. Tras un préstamo al Al-Rayyan, fue transferido a Fortaleza en julio del año pasado por 1.800.000 dólares a cambio del 50% del pase. El acuerdo incluía cláusulas por objetivos que podían modificar la distribución de la ficha, aunque hasta el momento no se cumplieron.

Desde Brasil pidieron tiempo hasta después del partido de este sábado ante Ferroviário por el campeonato estadual para responder oficialmente la propuesta. Luego será el turno de River. Si todo prospera, Juan Román Riquelme sumará a un delantero que sigue desde hace años y que ya estuvo en el radar azul y oro cuando todavía brillaba en San Lorenzo.