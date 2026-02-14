Bullrich defendió la reforma laboral: "Moderniza un sistema que tenía 43% de los trabajadores en la informalidad"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró hoy que el proyecto de reforma laboral " moderniza un sistema que tenía al 43% de los trabajadores en la informalidad ”.

"La reforma laboral moderniza un sistema que tenía al 43% de trabajadores en la informalidad", cuestionó la ministra a quienes no apoyan la iniciativa que impulsa el oficialismo dentro de su paquete de reformas.

En un mensaje en su cuenta de X, la ex ministra de Seguridad describió la situación que atraviesa el sector informal que se encuentra, dijo, "sin obra social", "sin vacaciones", "sin derechos", "nada". "Esto que dejó el kirchnerismo se terminó", rechazó.