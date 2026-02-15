El bebé más chiquito”: Juana Repetto presentó a su hijo Timoteo

La influencer reveló las primeras fotos del pequeño y generó gran repercusión entre sus fanáticos.

Hoy 18:03

Juana Repetto fue mamá por tercera vez el 12 de febrero y este domingo presentó a su bebé con un tierno posteo en el que mostró fotos íntimas del nacimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera... el corazón se me hizo otra vez más grande“, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Posteo

En una de las fotos se mostró minutos antes del parto, acompañada por su mamá Reina Reech, que estuvo junto a ella al momento de la cesárea.

“Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, sumó.

En ese sentido, la imagen que más conmovió a sus seguidores fue en la que se la ve junto a la cuna del sanatorio, cambiándole el pañal a Timoteo en sus primeras horas de vida.