Nediani firmó un acuerdo para iniciar un proyecto de contención y recuperación de adicciones en el B° Sarmiento

El intendente Ing. Roger Nediani firmó un acuerdo de cooperación con el sacerdote de la Parroquia Santiago Apóstol, Mario Luis Cruz, con el objetivo de iniciar un trabajo de recuperación y contención de jóvenes afectados por consumos problemáticos en el barrio Sarmiento.

Dicho proyecto contará con la participación del Hogar de Cristo: Madre del Puente Carretero, dirigido por el párroco José "Pepe Di Paola", quienes ya vienen realizando un trabajo de asistencia social y espiritual con jóvenes bandeños en situación de vulnerabilidad en sus instalaciones ubicadas sobre Av. del Libertador y Garay.

A través de este acuerdo el municipio asume el compromiso de ceder las instalaciones de Polideportivo Municipal del barrio Sarmiento y poner a disposición los servicios que se ofrecen desde la Dirección de Prevención en Adicciones, área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial.

De esta manera, el proyecto contempla iniciar un trabajo conjunto que promueva actividades recreativas, deportivas, formativas y comunitarias orientadas al acompañamiento, contención y recuperación de jóvenes y adultos afectados por consumos problemáticos, así como a la ejecución de acciones destinadas a la prevención y promoción de hábitos saludables para niños y adolescentes.