Los CAMM realizaron una campaña informativa en el "Día Mundial del Preservativo"

El personal de los centros de salud explicó a los pacientes de las salas de espera que el preservativo es un método anticonceptivo eficaz en un 98%.

Hoy 12:00

Los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) de la municipalidad de La Banda, realizaron actividades informativas y de concientización en el marco del Día Mundial del Preservativo.

El viernes 13 de febrero se celebró el "Día mundial del preservativo"  establecido por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation), en el año 2012, el día previo a San Valentín o día de los enamorados.

En el marco de esta fecha, el personal de los centros de salud explicó a los pacientes de las salas de espera que el preservativo es un método anticonceptivo eficaz en un 98%.

Además, destacaron que su uso evita embarazos no deseados y es un método efectivo de prevención para las Infecciones de Transmisión Sexual. También explicaron sobre el uso correcto del profiláctico y respondieron a las consultas realizadas por los asistentes.

Al finalizar los encuentros se entregaron de forma gratuita preservativos a todos los participantes, acompañados de folletería informativa sobre la prevención de las ITS.

