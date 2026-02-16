La autocrítica de Pusineri tras la derrota de Central Córdoba: “No estuvimos compitiendo como queremos”

Luego de la derrota de Central Córdoba frente a Instituto en Córdoba, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el entrenador Lucas Pusineri analizó el rendimiento de su equipo y dejó conceptos claros.

“Veníamos de ganar y habíamos sumado tres tiempos importantes. Hay que estar fuertes y saber que lo que planificamos no salió bien”, comenzó señalando el DT.

“Al mínimo ataque que tuvo el rival nos dio un cachetazo, el primer gol a los cuatro minutos, y después se hizo todo mucho más difícil”, explicó.

Pusineri reconoció que el equipo no logró neutralizar a Instituto en la etapa inicial: “No estuvimos compitiendo como queremos, sobre todo en el primer tiempo. Nos costó ganar divididas, nos costó jugar al fútbol y nos costó saltar líneas”.

Además, admitió que los arranques vienen siendo un problema: “Sabíamos que los comienzos de los partidos nos están costando. Una vez que uno asume lo que sucede, hay que intentar corregirlo”.

La reacción en el complemento

En el segundo tiempo la imagen fue distinta y el DT lo destacó. “En el segundo tiempo estuvimos más a la altura de la competencia. La actitud fue la que le pedimos a los futbolistas”, remarcó.

Si bien los cambios no alcanzaron para revertir el resultado, el entrenador valoró la mejora: “Nos vamos más conformes con lo que se hizo en el complemento, fuimos más competitivos”.

Autocrítica y lo que viene

Pese al desgaste por viajes y la seguidilla de encuentros, Pusineri evitó excusas: “No es excusa. Hay que hacerse cargo y revertirlo a futuro”.

Finalmente, dejó en claro el objetivo inmediato del equipo: “El fútbol argentino es una irregularidad constante. Trataremos de revertir esto, sumar y meternos nuevamente entre los ocho para pelear y estar cerca”.