Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 FEB 2026 | 32º
X
Somos Deporte

Polémica y sorpresa en Boca: qué pasó con Cavani en el precalentamiento

En la antesala del empate con Platense, el delantero uruguayo se quedó a un costado durante la entrada en calor y apenas hizo rebotar una pelota contra una heladera.

Hoy 00:38

La previa del empate sin goles entre Boca Juniors y Platense tuvo un foco especial: el regreso de Edinson Cavani a La Bombonera, tras una larga ausencia por dolores lumbares que lo marginaron desde finales del año pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, más allá de su vuelta a la convocatoria, el delantero fue protagonista de una situación llamativa durante la entrada en calor que incluso generó dudas en el estadio sobre si estaba realmente en condiciones de ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Un precalentamiento particular

En los movimientos previos al partido, Cavani apenas participó de la rutina habitual. Se movió de manera individual, al margen del grupo, y en un momento se limitó a hacer rebotar una pelota contra una heladera, imagen que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas.

Algunos incluso especularon con que podría quedar fuera del banco por alguna molestia de último momento.

Según trascendió, la explicación es mucho más simple: al uruguayo no le gusta participar del clásico ejercicio del “loco” en la entrada en calor. Por eso, cuando le toca ser suplente, suele realizar trabajos diferenciados y moverse en soledad, una conducta que ya había repetido en otros encuentros.

Sumó minutos y está a disposición

Las dudas se disiparon en el segundo tiempo. Cavani ingresó y disputó 29 minutos en el empate ante el Calamar, sin evidenciar molestias físicas.

De hecho, el delantero está en condiciones de volver a sumar minutos el próximo viernes frente a Racing Club, e incluso podría estar presente el martes siguiente en Salta, por la Copa Argentina, ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Así, más allá de la curiosa escena previa al partido, Cavani dejó atrás su lesión y volvió a pisar el césped de La Bombonera. Ahora, la incógnita pasa por saber cuánto protagonismo tendrá en una semana cargada de compromisos para Boca.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Edinson Cavani

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por el fallecimiento de Iván Bellido, docente del Bachillerato Humanista
  2. 2. Una mujer con tratamiento oncológico denunció a su hija por golpearla
  3. 3. El tiempo para este lunes 16 de febrero en Santiago del Estero: rige alerta amarilla por tormentas y se espera una máxima de 33°
  4. 4. Tras las críticas, Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las Licencias por enfermedad
  5. 5. Santiago del Estero realizará las primeras jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT