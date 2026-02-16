Boca se fue silbado nuevamente de La Bombonera: ¿se le acaba el crédito a Úbeda?

Los silbidos en La Bombonera tras el 0-0 frente a Platense dejaron en evidencia el delicado presente de Boca Juniors. El equipo no encuentra el rumbo y el irregular inicio en el Apertura —dos triunfos, un empate y dos derrotas— agotó la paciencia de los hinchas.

El principal apuntado fue Claudio Ubeda. Camino al túnel, el entrenador recibió los reproches en un clima de descontento generalizado. Sin respaldo contundente desde los resultados ni señales claras de mejora en el funcionamiento, su continuidad comenzó a quedar bajo la lupa.

El inconformismo no se limita a las tribunas. En el mundo Boca advierten una preocupante falta de reacción del equipo y un cuerpo técnico que no logra encontrar soluciones en un contexto cada vez más complejo.

En ese escenario se dio la reunión que Juan Roman Riquelme mantuvo con referentes del plantel en el predio, en la semana previa al empate ante Platense. No fue un gesto aislado: el presidente ya recurrió en otras ocasiones al diálogo directo con los jugadores cuando el panorama deportivo se torna adverso.

Racing, partido bisagra

En Brandsen 805 ya señalan el clásico ante Racing Club como un punto de inflexión. El duelo del próximo viernes, nuevamente en La Bombonera, asoma como determinante para el futuro inmediato del entrenador.

Un nuevo traspié ante la Academia podría abrir definitivamente la puerta de salida para Úbeda, quien en las últimas presentaciones ya había manifestado públicamente su preocupación por el momento del equipo.

Un cóctel que enciende alarmas

La inquietud se alimenta de varios factores: resultados irregulares, un funcionamiento que no termina de aparecer, numerosas lesiones que impiden consolidar un once estable y la ausencia de una identidad clara en el juego. A eso se suma un dato clave: la Copa Libertadores empieza a asomar en el horizonte y el margen de error se reduce cada semana.

Hoy el panorama alrededor de Úbeda está teñido de incertidumbre. Internamente, el clásico ante Racing ya funciona como fecha límite. Si Boca no muestra una reacción futbolística y el resultado vuelve a ser negativo, la dirigencia podría tomar una decisión de fondo en un momento que ya no admite tropiezos.