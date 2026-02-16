Oscar Ruggeri destrozó a Edinson Cavani por su llamativa entrada en calor en Boca

El legendario exdefensor se refirió a la polémica por los movimientos del uruguayo en la previa del partido ante Platense.

La polémica por la particular entrada en calor de Edinson Cavani antes del empate entre Boca Juniors y Platense en La Bombonera sumó un nuevo capítulo. Esta vez, con la durísima opinión de Oscar Ruggeri, quien no tuvo piedad con el delantero uruguayo.

Las imágenes del Matador moviéndose en soledad durante el precalentamiento, sentado luego en una heladerita y sin participar del clásico “loco” junto al resto del plantel, generaron sorpresa e incluso dudas entre los hinchas sobre su estado físico.

La durísima crítica del Cabezón

En su participación en ESPN, Ruggeri fue tajante: “No parece jugador de fútbol”, lanzó de entrada.

Luego profundizó su postura: “Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entrás. Ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada”.

El exdefensor campeón del mundo remarcó además que Cavani, por trayectoria y experiencia, debería asumir un rol ejemplificador dentro del plantel: “Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles”.

Y cerró con una frase aún más fuerte: “A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo”.

Qué pasó realmente con Cavani

Más allá de la polémica, Cavani ingresó en el segundo tiempo y disputó 29 minutos en el empate sin goles ante Platense, sin evidenciar molestias físicas.

Según trascendió, el delantero no participa del ejercicio del “loco” por una decisión personal y suele realizar movimientos diferenciados cuando le toca ser suplente, algo que ya ocurrió en otros encuentros.

Sin embargo, las imágenes en la Bombonera no pasaron desapercibidas y abrieron un debate que ahora sumó la palabra filosa de Ruggeri, en un contexto donde el presente de Boca ya venía cargado de tensión.