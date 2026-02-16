Estacion Atamisqui celebró su 126° aniversario

Ante un importante marco de público, vecinos y autoridades municipales celebraron con un importante acto protocolar, seguido un números artísticos de mano de bailarines y músicos locales.

La localidad de Estación Atamisqui celebró anoche su 126° aniversario de vida institucional ante una importante cantidad de vecinos quienes, junto a las autoridades locales y provinciales, le dieron un marco institucional de relevancia al acto oficial realizado en la plaza principal de esta histórica población de Santiago del Estero.

En representación del Gobierno de la Provincia, asistió el Subsecretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa, quien fue recibido por el Comisionado Municipal de Estación, Atamisqui, Daniel Orellana. También estuvieron presentes el Intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales; el Director de Agencias de Desarrollo, Claudio Nicolau y los Comisionados Municipales de Tío Pozo, Medellín, Juanillo, Ayucha, Sabagasta, Villa Nueva y Chilca Juliana, entre otros.

Al inicio de la ceremonia, la Banda de Música de la Policía de la Provincia, generó un momento emotivo al interpretar, junto al resto de los presentes, el Himno Nacional Argentino, ante la Plaza “Mamo Tevez” que estuvo colmada de vecinos de la población y zonas aledañas.

El Comisionado Orellana, destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial en su nueva gestión: “Asumí en esta Comisión Municipal hace 60 días con el firme objetivo de entregarle a nuestro pueblo, el desarrollo que siempre buscamos. Como primera medida iniciamos un trabajo de nivelado y limpieza de calles, recuperación del edificio comunal, con el apoyo del Gobierno de la Provincia se están construyendo viviendas sociales y recibimos colaboración para la entrega de agua a nuestros vecinos de parajes aledaños, entre otras acciones”.

El Subsecretario de Coordinación, Ricardo Sosa, destacó la importancia de celebrar este aniversario “porque fortalece la identidad del pueblo”, marcando además “la presencia del Estado como el pilar para el desarrollo urbano, en ese contexto debemos remarcar el trabajo que realizó el ex Gobernador, Gerardo Zamora, con obras de relevancia para la zona, como lo fue hace alguos años el asfaltado de la ruta que comunica Estación Atamisqui con el ingreso a la Ruta Nacional 9 y Villa Atamisqui, o el enripiado entre Estación Atamisqui y Medellín. Oportunamente fueron obras fundamentales para el mejoramiento de la comunicación vial entre pueblos del interior”. En ese contexto, resaltó que “el actual Gobernador, Elías Suárez sigue esos lineamientos, con la construcción de las viviendas sociales o el nuevo edificio para el agrupamiento escolar y la presencia de las autoridades provinciales acompañando a los Comisionados o intendentes con el firme compromiso de trabajar en conjunto”.

Estación Atamisqui fue fundada en el año 1900 a partir de la llegada del ferrocarril, no obstante, la presencia de habitantes se remonta hacia más de 400 años, es una de las poblaciones donde las tradiciones, las costumbres del interior y su gastronomía típica se mantienen prácticamente intactas, trasladándose de generación en generación.

Tras el acto protocolar, la celebración prosiguió con la actuación de academias de danzas folclóricas y reconocidos artistas de la zona.