Sorpresiva noche de eliminación en MasterChef Celebrity: emoción, lágrimas y una decisión inesperada

El reality de cocina de Telefe que emite Canal 7 de Santiago del Estero continúa con marcado éxito. En una nueva “gala de eliminación”, los chefs tomaron una medida que dejó a todos con la boca abierta.

Hoy 05:32

El programa de Masterchef Celebrity del lunes fue distinto por una decisión inesperada sobre el final del mismo. Había sido una noche difícil y los famosos con delantal negro debieron concretar un complicado desafío pastelero: realizar una torre de profiteroles rellenos, conocida como Croquembouche.

El desempeño de todos los que estaban en la cuerda floja fue espectacular y sorprendió a los reconocidos chefs que integran el jurado del reality conducido por Wanda Nara.

Todo comenzó con seis participantes en la cuerda floja: Evangelina Anderson, Leandro "Chino" Leunis, Emilia Attias, Ian Lucas, Marixa Balli y Claudio "El Turco" Husaín.

El desafío de la jornada impuesto por el trío de jurados, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, consistió en la elaboración de un plato dulce: una torre de profiteroles rellenos, bañados en caramelo y rellenos con crema pastelera.

Los participantes contaron con la receta y 85 minutos para la elaboración del postre.

Se trató de una gala de eliminación especial, porque el jurado destacó el trabajo de los seis participantes, con Emilia Attias y Marixa Bali un escalón por arriba del resto.

Por su parte, Eva Anderson quebró en llanto al escuchar las elogiosas devoluciones. "Se me llena el alma al escucharlos. Muchas gracias... Me hace muy bien estar acá en el programa", reconoció la mediática, entre lágrimas.

Por el gran desempeño de todos, Martitegui, Donato y Betular tomaron una decisión sorpresiva para una gala de eliminación y ningún concursante dejó MasterChef Celebrity.

"Nunca nos taparon tan bien la boca. Todos están muy bien", reconoció Martitegui al explicar la idea del jurado.

"Estoy muy orgulloso de los seis, era injusto si alguno de ustedes se iban", destacó Betular. Y Donato agregó: "Están camino a la etapa final de MasterChef, disfruten".

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Luego de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este 16 de febrero que no tuvo nuevos expulsados, 12 concursantes continúan en carrera en el certamen culinario.

Ellos son: Emilia Attias, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, “Cachete” Sierra y Andy Chango.