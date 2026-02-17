Continúa en vigencia el plan para retirar vehículos abandonados de la vía pública

Para más información sobre esta propuesta impulsada por el municipio deben dirigirse a las instalaciones de la Secretaría de Ordenamiento Urbano ubicada en calle Las Heras entre Av. Belgrano y Sáenz Peña de lunes a viernes de 7 a 13

Semanas atrás el intendente Ing. Roger Nediani advirtió sobre el abandono de una importante cantidad de vehículos en las calles y veredas de diferentes barrios de la ciudad de La Banda que no solo representan un riesgo contra la calidad de vida de la comunidad del sector, sino también generan una obstrucción en la circulación vehicular y de los peatones.

"Nos comprometimos a brindar una solución a esta situación que preocupa a los vecinos, con recursos propios el municipio se encargará de alquilar la maquinaria necesaria para retirar estos vehículos abandonados en la vía pública", señaló Nediani.

"Para esto, les pedimos a los propietarios que se acerquen a la oficina de la Secretaría de Ordenamiento Urbano para realizar el correspondiente pedido y firmar las autorizaciones necesarias para que se realice el levantamiento de los mismos", agregó.

"Sabemos bien que los vecinos pueden no contar con los recursos para solventar este tipo de gastos, por lo que ponemos a disposición este servicio que dará una solución definitiva a un problema que genera malestar en este sector de la ciudad".

Los interesados en recibir más información sobre esta propuesta impulsada por el municipio deben dirigirse a las instalaciones de la Secretaría de Ordenamiento Urbano ubicada en calle Las Heras entre Av. Belgrano y Sáenz Peña de lunes a viernes de 7 a 13.