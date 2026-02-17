Ingresar
Adultos Mayores participaron de una actividad de asistencia social en el B° San Carlos

Los vecinos interesados en conocer los servicios que se ofrecen desde esta área pueden dirigirse a sus oficinas ubicadas en avenida Besares N° 261 de lunes a viernes de 8 a 13.

Hoy 11:35

La Oficina del Adulto mayor dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó una actividad de asistencia social y sanitaria en las instalaciones del Centro Integral Comunitario (CIC) del barrio San Carlos.

En este sentido, la coordinadora del área, Claudia Peinetti, señaló: "El personal del CIC San Carlos junto a la Oficina de Adulto Mayor llevaron a cabo un desayuno conversatorio donde se realizo asesoramiento, controles de signos vitales e inmunizacion. En el mismo se trataron diversas tematicas de salud relacionadas a nuestros mayores quienes tuvieron la oportunidad de recibir asesoramiento sobre diferentes temáticas como nutrición, actividad física y apoyo terapéutico en general".

De igual manera nos acompaño la Direccion de Género que era un área que nos estaba faltando para complementar el servicio de asistencia y su participación fue una importante oportunidad para que los participantes pudieran hacer preguntas y despejar dudas relacionadas a los diferentes tipos de maltrato y cómo proceder".

Cabe destacar, que los vecinos interesados en conocer los servicios que se ofrecen desde esta área pueden dirigirse a sus oficinas ubicadas en avenida Besares N° 261 de lunes a viernes de 8 a 13.

