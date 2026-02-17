Sensible baja en Boca: Úbeda pierde a Paredes para el clásico ante Racing

Tras pedir el cambio ante Platense por un esguince de tobillo, el capitán se perderá el duelo del viernes ante la Academia.

Hoy 12:58

Las señales de alarma se habían encendido cuando el partido ante Platense se moría en empate. Leandro Paredes quedó tendido sobre el césped, pidió el cambio y en el banco se lo vio visiblemente dolorido. “No puedo pisar”, alcanzó a decir antes de salir.

Los temores iniciales se confirmaron en las primeras prácticas de la semana: el capitán no estará en el clásico frente a Racing Club del próximo viernes.

Un desgaste que pasó factura

Tras el encuentro, el campeón del mundo había dejado entrever que no estaba al ciento por ciento. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”, expresó en zona mixta.

Sus palabras no fueron casualidad. Paredes jugó con dolor los cinco partidos del Torneo Apertura y su nivel mostró una merma evidente. Frente al Calamar —quizás su actuación más floja desde su regreso— ni siquiera pudo completar los 90 minutos. Se retiró con hielo en el tobillo derecho: el esguince no le permitió continuar.

Con apenas cinco días de recuperación desde el 0-0 del domingo, la decisión fue clara: descanso obligatorio para evitar que la lesión se agrave. En Boca Juniors saben que arriesgarlo podría derivar en una ausencia mucho más prolongada, un escenario que nadie quiere imaginar.

Un clásico que puede marcar el rumbo

La baja llega en un contexto sensible. El entrenador Claudio Ubeda fue contundente en conferencia: “Hay que ganarle a Racing”. El DT es consciente de que el clásico no es un partido más y que el resultado podría tener peso en su continuidad.

Sin su principal referente dentro del campo, deberá rearmar el mediocampo en los entrenamientos que restan.

Las opciones para reemplazarlo

En principio, el reemplazante natural sería Milton Delgado, quien ingresó por Paredes el último domingo en la Bombonera. El juvenil, con el respaldo de la gente, es un ‘5’ clásico y podría arrancar frente a la Academia acompañado por Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

La otra alternativa es Tomás Belmonte, un jugador del gusto del entrenador y que podría meterse en la consideración para un partido que promete intensidad y alto voltaje.

Sin su capitán y con la presión a cuestas, Boca afrontará un clásico determinante. La pelota empezará a rodar el viernes, pero la preocupación ya está instalada en el Mundo Xeneize.