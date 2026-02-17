Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 31º
X
Somos Deporte

Juan José Cardozo llega a Central Córdoba en reemplazo de Fernando Juárez

El volante paraguayo proveniente de Argentinos Juniors se suma al Ferroviario a préstamo por un año.

Hoy 14:47
Juan José Cardozo

Central Córdoba movió fichas en el mercado a raíz de una baja sensible. Luego de confirmarse la grave lesión de Fernando Juárez, quien sufrió la ruptura del ligamento anterior de la rodilla izquierda, el club acordó la llegada del volante  paraguayo Juan José Cardozo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista, proveniente de Argentinos Juniors, se suma al Ferroviario a préstamo por un año. La incorporación se da gracias a la opción reglamentaria que permite sumar un refuerzo ante una lesión de larga duración, herramienta que la dirigencia decidió activar tras la baja del jugador fernandense.

De esta manera, el entrenador Lucas Pusineri mantendrá poblado el mediocampo en un equipo que necesita reencontrarse con los buenos resultados lo antes posible.

El próximo compromiso del Ferro será este sábado frente a Tigre, desde las 21.30, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, donde buscará empezar a revertir el presente y reencontrarse con la victoria ante su gente.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Conmoción: un choque se cobró la vida de dos mujeres
  4. 4. Detienen a un policía acusado de abusar sexualmente de una nena de 7 años
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT