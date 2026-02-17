Juan José Cardozo llega a Central Córdoba en reemplazo de Fernando Juárez

El volante paraguayo proveniente de Argentinos Juniors se suma al Ferroviario a préstamo por un año.

Central Córdoba movió fichas en el mercado a raíz de una baja sensible. Luego de confirmarse la grave lesión de Fernando Juárez, quien sufrió la ruptura del ligamento anterior de la rodilla izquierda, el club acordó la llegada del volante paraguayo Juan José Cardozo.

El mediocampista, proveniente de Argentinos Juniors, se suma al Ferroviario a préstamo por un año. La incorporación se da gracias a la opción reglamentaria que permite sumar un refuerzo ante una lesión de larga duración, herramienta que la dirigencia decidió activar tras la baja del jugador fernandense.

De esta manera, el entrenador Lucas Pusineri mantendrá poblado el mediocampo en un equipo que necesita reencontrarse con los buenos resultados lo antes posible.

El próximo compromiso del Ferro será este sábado frente a Tigre, desde las 21.30, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, donde buscará empezar a revertir el presente y reencontrarse con la victoria ante su gente.