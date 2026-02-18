Ingresar
En vivo: Argentinos visita a Barcelona SC con la ilusión de golpear primero en la Libertadores

El Bicho abre la serie en Guayaquil por la Fase 2 clasificatoria y busca llevarse un resultado clave para definir en La Paternal.

Hoy 21:55

Barcelona Sporting Club y Argentinos Juniors se enfrentan desde las 21.30 en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la ida de la segunda ronda de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Nicolás Diez llega revitalizado tras su último triunfo y afronta una serie que el pueblo de La Paternal vive como una obsesión.

