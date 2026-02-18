El explosivo mensaje de Felipe Melo: pidió “fuego contra los racistas” y atacó a la familia de Prestianni

En medio de la polémica por el supuesto insulto del argentino a Vinícius Jr., el polémico exfutbolista brasileño salió a respaldar a su compatriota.

Las repercusiones tras lo ocurrido en el partido entre Benfica y Real Madrid no tardaron en llegar. En medio de la polémica por el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr., distintas voces salieron a respaldar al delantero brasileño y una de las voces más explosivas fue la de su compatriota Felipe Melo.

A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista de la selección verdeamarelha compartió un video en el que apuntó contra el argentino. Con la camiseta del Galatasaray, lanzó: “¡Fuego contra el racista, fuego contra los racistas! Y si apoyás a un racista, fuego también. Fuego, fuego, fuego contra los racistas”.

Luego fue más allá y pronunció una frase ofensiva contra la familia de Prestianni: “Su esposa debe haberle sido infiel con un negro”, afirmó.

Además, cuestionó que el episodio pueda quedar impune: “¿Va a quedar así nomás? Lo puso acá, lo dijo, ¿y va a quedar así nomás? Nadie puede probar nada, ¿no? Mi abogado me dijo que no diga todo lo que pienso”, cerró.