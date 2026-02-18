Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y se ilusiona con Alpine para 2026

El asesor del equipo francés aseguró que el nuevo motor Mercedes los pondrá detrás de los cuatro grandes y destacó el crecimiento del argentino en la pretemporada.

Hoy 19:45

Mientras Franco Colapinto y Pierre Gasly continúan con los ensayos de pretemporada en Bahréin, Flavio Briatore dejó un mensaje cargado de optimismo sobre el presente de Alpine F1 Team. El asesor del equipo se mostró conforme con el rendimiento del argentino y aseguró que la escudería tiene argumentos para meterse en la pelea grande durante la temporada 2026.

“Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada”, afirmó Briatore. Además, proyectó un escenario ambicioso: según su análisis, Alpine debería ubicarse detrás de los cuatro equipos líderes. El italiano explicó que el nuevo impulsor alcanzará su máximo rendimiento recién en la primera carrera del calendario, el Gran Premio de Australia, donde esperan mostrar el verdadero potencial del auto.

Briatore remarcó que actualmente trabajan con limitaciones previstas, pero sostuvo que desde Melbourne contarán con la misma potencia que Mercedes y McLaren, lo que les permitiría superar a equipos como Williams y consolidarse como el quinto mejor equipo de la parrilla. Su lectura es clara: los cuatro grandes seguirán arriba y Alpine será el inmediato perseguidor.

Ese optimismo coincide con el análisis del especialista Sam Collins, voz técnica habitual de F1TV. El británico destacó el trabajo en túnel de viento, la apuesta total al desarrollo del nuevo coche y deslizó que la escudería francesa todavía no mostró todas sus cartas en los test. Incluso sugirió que podría existir una evolución oculta lista para aparecer en carrera.

El contexto refuerza la ilusión: Alpine resignó rendimiento en 2025 para apostar fuerte a este proyecto 2026. Con motor Mercedes y una dupla de pilotos sólida como Colapinto y Gasly, la expectativa interna es pelear en la zona alta. Collins fue directo: espera un podio en Australia si no hay errores. Y en la Fórmula 1, cuando auto y pilotos se alinean, cualquier salto es posible.