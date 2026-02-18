Cuatro partidos postergados por el paro: así se reprogramó la fecha 6

La AFA confirmó cambios de último momento tras la adhesión de UTEDYC al paro general. El cronograma del Torneo Apertura sufrió modificaciones y habrá acción repartida entre viernes, sábado y domingo.

Hoy 19:55

“El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes”, dijo alguna vez Jorge Valdano, y la frase volvió a cobrar sentido esta semana. En medio del paro general convocado a nivel nacional, cuatro partidos del Torneo Apertura fueron postergados. La medida se confirmó luego de que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles anunciara su adhesión a la huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo.

Antes incluso del anuncio formal del sindicato, la Asociación del Fútbol Argentino ya había publicado las designaciones arbitrales de la sexta fecha. Sin embargo, la jornada del jueves quedó afectada y obligó a reprogramar la agenda. El cronograma original incluía los cruces entre Defensa y Justicia vs. Belgrano y San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, además de Independiente Rivadavia contra Independiente y Instituto frente a Atlético Tucumán.

La reprogramación oficial distribuyó los encuentros entre viernes, sábado y domingo. Defensa y Justicia-Belgrano irá el viernes a las 17.15, mientras que Instituto-Atlético Tucumán se jugará ese mismo día a las 20. Independiente Rivadavia-Independiente pasó al sábado a las 17 y San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto se disputará el domingo a las 17. Ese movimiento también empujó otros horarios: Vélez Sarsfield vs. River Plate quedó para las 19.15 y Unión de Santa Fe vs. Aldosivi a las 21.30.

El caso especial de Lanús y la Recopa

La situación del jueves tiene una excepción: Lanús jugará igual su partido internacional. Desde las 21.30 recibirá a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana, competencia organizada por la Conmebol. Al tratarse de un certamen continental, no habrá alteraciones en la programación.

El club argentino confirmó que el estadio contará con público de ambos equipos. Los hinchas locales ingresarán por el sector del polideportivo y la calle Ramón Cabrero, mientras que la parcialidad visitante accederá por calle Purita, en un operativo especial que seguirá su curso con normalidad pese al paro nacional.