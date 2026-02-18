La Licenciatura en Historia inició el ciclo 2026 con nuevos desafíos académicos

La carrera de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE dio inicio formal a sus actividades correspondientes al ciclo lectivo 2026.

La propuesta académica, que se dicta bajo modalidad a distancia, contempla el cursado obligatorio de tres clases presenciales virtuales que se desarrollan los viernes -en turno mañana y tarde- y los sábados por la mañana. En ese marco, se puso en marcha el espacio curricular Historia y Ciencias Sociales, a cargo del magíster Pablo Cabrera, al tiempo que culminó el examen integrador de la materia Historia Social Regional, cerrando así el primer año e inaugurando formalmente la segunda etapa del trayecto formativo.

La coordinadora de la carrera, Adriana Medina, destacó el auspicioso inicio del ciclo y el sostenido crecimiento de la propuesta académica. “Hemos comenzado las actividades con un número cercano a 150 alumnos regulares. El SUM de la Facultad estuvo a pleno, lo que demuestra el compromiso y el interés que genera esta carrera”, señaló.

Durante la jornada inaugural, la cohorte recibió la visita de las nuevas autoridades de la Facultad, en una instancia que permitió presentar formalmente a la nueva gestión. La flamante decana, Sandra Moreira, junto a la vicedecana Carla Ferreyra y la secretaria académica Valeria Pinto, brindaron palabras de bienvenida y alentaron a los estudiantes a transitar un año de cursado exitoso, con la meta de culminar la carrera y obtener el título de grado.

Medina subrayó además el respaldo institucional que históricamente ha acompañado a la carrera, recordando que el actual rector de la universidad fue decano de Humanidades y apoyó activamente su consolidación. En la actualidad, la Licenciatura en Historia cuenta con estudiantes no sólo de Capital y La Banda, sino también del interior provincial y de otras provincias como Catamarca, La Rioja, Chaco, Salta, Jujuy y Tucumán.

El inicio del ciclo 2026 se enmarca, además, en una serie de hechos considerados “auspiciosos” para la comunidad académica. Entre ellos, la participación de la UNSE en la mesa Nº 46 “Presentes y perspectivas de la historia regional del Noroeste Argentino”, en el marco de la 20ª edición de las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia que se desarrollarán en septiembre en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

En el plano editorial, Medina destacó la reciente preventa del libro La Huella Afro en Santiago del Estero. Esclavitud, Afrodescendencia y Disputas por la Visibilidad entre la colonia y el siglo XIX con proyecciones contemporáneas, de la egresada María Rosa Olivera, integrante del equipo de investigación Historia 11. La obra, basada en su tesis de grado, reconstruye la presencia africana y afrodescendiente en el territorio santiagueño, aportando visibilidad a procesos históricos muchas veces silenciados.

A ello se suma la reciente presentación del libro del también egresado Mauricio Villaruel, oriundo de Sumampa, centrado en el Fortín de Avipones, donde analiza el papel de los fortines en las antiguas fronteras antes de la conformación institucional de la provincia de Santiago del Estero.

Finalmente, las autoridades destacaron que de esta manera, la Licenciatura en Historia no sólo consolida su propuesta académica en modalidad a distancia, sino que reafirma su compromiso con la producción de conocimiento histórico regional y la proyección de sus egresados en el ámbito académico y editorial.