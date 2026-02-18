Ingresar
El presidente del STJ y la Fiscal General visitaron el Centro Judicial Banda

Las autoridades judiciales dialogaron con magistrados, fiscales, profesionales y empleados sobre necesidades y el desenvolvimiento de distintos organismos.

Centro Judicial Banda

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, junto a la fiscal general, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, recorrieron las instalaciones del Centro Judicial Banda, donde funciona también la Unidad Fiscal de dicha Circunscripción.

La visita se llevó a cabo a los fines de que los funcionarios puedan interiorizarse acerca de la funcionalidad de las oficinas, los problemas edilicios y las demandas del personal judicial y de la comunidad.

Este recorrido se dio en el marco del trabajo coordinado entre el presidente del STJ y la fiscal general, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y eficaz.

