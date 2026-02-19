Ingresar
En vivo: Lanús comienza su sueño en la Recopa frente a Flamengo en La Fortaleza

El Granate y el Mengao, campeones de la Sudamericana y la Libertadores, se enfrentan este jueves a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez. La serie se define la próxima semana en el Maracaná.

Hoy 22:00

En el estadio Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá este jueves desde las 21.30 a Flamengo, por la ida de la Recopa Sudamericana 2026. El campeón de la Copa Sudamericana se medirá ante el vigente ganador de la Copa Libertadores en el primer capítulo de una serie que promete alto voltaje y que se definirá en Río de Janeiro.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

