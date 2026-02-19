En vivo: Quimsa visita a San Lorenzo en un duelo clave que se jugará sin público

La Fusión, que ganó cuatro al hilo, enfrenta al Ciclón desde las 20.30 en el Roberto Pando. El partido será a puertas cerradas por el paro general.

Hoy 20:53

Este jueves desde las 20.30, Quimsa visitará a San Lorenzo de Almagro en el estadio Estadio Roberto Pando, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Juan José Fernández, Julio Dinamarca y Romina Morales. Debido al paro general, el juego se disputará a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO