Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Quimsa visita a San Lorenzo en un duelo clave que se jugará sin público

La Fusión, que ganó cuatro al hilo, enfrenta al Ciclón desde las 20.30 en el Roberto Pando. El partido será a puertas cerradas por el paro general.

Hoy 20:53

Este jueves desde las 20.30, Quimsa visitará a San Lorenzo de Almagro en el estadio Estadio Roberto Pando, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Juan José Fernández, Julio Dinamarca y Romina Morales. Debido al paro general, el juego se disputará a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet Club Atlético San Lorenzo de Almagro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT