Pidieron 12 años de cárcel para el expolicía Franco Albornoz por matar a su compañero

Un supuesto "juego de armas" derivó en la muerte de Christian Carrizo. El hecho ocurrió el 3 de febrero del 2016, en la seccional Segunda.

Hoy 11:42

La fiscalía ha solicitado una condena de 12 años para el expolicía, Franco Albornoz, acusándolo del "homicidio simple" de su compañero, Christian carrizo, el 3 de febrero del 2016 en la seccional Segunda.

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal acaba de terminar, en la jornada de alegatos.

Ahora, será el turno de la querella, a cargo de Francisco Palau, y después de la defensa, integrada por Francisco Cavallotti y Pedro Orieta.

El hecho

El expolicía Franco Albornoz está acusado por presunto "homicidio simple" en prejuicio de su compañero Christian Carrizo. El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2016, en la Seccional 2ª, donde ambos trabajaban. Un supuesto "juego de armas" terminó de la peor manera. "Jamás he pensado pasar por esto"; declaró el acusado, durante el juicio.

En el trabajo para reconstruir el hecho, el relato de un experto perito de Gendarmería Nacional aportó la hipótesis de un juego mutuo con las armas. Así lo habrían señalado varios compañeros de trabajo, quienes declararon tras el fallecimiento de Carrizo

En tanto, el informe forense detalló que la muerte de Carrizo se precipitó a lo sumo en tres minutos, ya que el disparo dio en la aorta y tuvo salida por la espalda. Sugirió que Carrizo se encontraba agachado y que el proyectil tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba.

