Con una gran convocatoria se realizó un operativo para completar las fichas médicas escolares

La Municipalidad de La Banda concretó un operativo de salud para la confección de fichas médicas para el ingreso escolar 2026 en las instalaciones de la Sala del barrio San Javier.

Hoy 12:28

En este sentido, indicó que la presentación de la ficha médica escolar es obligatoria al inicio de los niveles de jardín de infantes, primaria y secundaria para detectar patologías en niños y adolescentes y garantizar un desarrollo saludable.

Durante el operativo estuvieron presentes un médico clínico y un odontólogo, además de que se ofrecieron los servicios de enfermería, vacunación y peluquería para complementar la atención sanitaria de la gran cantidad de niños que estuvieron presentes.

Con relación a los estudios incluidos en la ficha, detalló que el control comienza con un examen clínico general, que incluye la evaluación del peso, la talla y otros controles como el odontológico. También se realiza una evaluación general física, cardiológica y respiratoria para detectar posibles enfermedades que afecten el aprendizaje o presenten riesgos para la salud realizándose las correspondientes derivaciones a médicos especializados.

Finalmente, se evalúa la presión arterial de los niños y se realiza un examen físico cardiovascular para descartar cualquier condición que impida la práctica de actividad física.

En la oportunidad, el encargado de la sala, Verónico Roldan Alzogaray, señaló: “Durante el operativo se recibieron alrededor de 100 niños que llegaron junto a sus padres o tutores para poder acceder este importante servicio para que puedan iniciar el Ciclo Lectivo 2026 con sus fichas médicas completas y actualizadas al igual que sus carnets de vacunación”.

De esta manera, la Dirección General de Salud dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial concretó de manera exitosa esta actividad pensada en facilitar el acceso de los vecinos de este sector a estos importantes servicios que serán llevados durante las próximas semanas a otros barrios de la ciudad de La Banda.