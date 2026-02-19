Dos películas de terror sobrenatural renuevan la cartelera del Cine Teatro Renzi

La que se renueva la propuesta cinematográfica semanal que presentará como estreno “Líbralos del mal” y “No me sigas”.

El Cine Teatro Renzi dio a conocer la nueva cartelera con la que se renueva la propuesta cinematográfica semanal que presentará como estreno dos películas del género de terror sobrenatural “Líbralos del mal” y “No me sigas”.

La nueva propuesta del Renzi, “Líbralos del mal” cuenta la historia de una pareja que para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvela los horripilantes secretos de la cabaña. Se proyectará a partir de las 22.

Cartelera semanal

Mientras que continúa en cartelera “GOAT: La cabra que cambió el juego” una película animada que relata la historia de una cabra pequeña pero valiente que se une a un equipo profesional de roarball, un deporte peligroso en canchas cambiantes. Debe demostrar su valor con diversos compañeros. Podrá verse todos los días a las 16 y una segunda función el lunes 23 y miércoles 25 a las 20.

“Cumbres Borrascosas” sigue en cartelera presentado una audaz y original reinterpretación de una de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en una épica historia de lujuria, amor y locura. Se proyectará en el horario de las 17.40hs.

Finalmente, como parte del Espacio INCAA se proyectará desde el jueves 19 al domingo 22 a las 20, “No me sigas”, una película de producción mexicana en la que una chica de 26 años, sueña con convertirse en una gran influencer. Decide fingir un encantamiento en su apartamento. Sin embargo, al jugar con estas fuerzas oscuras, deja entrar accidentalmente a una entidad maligna real.

Para que las familias puedan acceder a ver las películas de su consideración, la histórica sala de proyecciones mantiene los tickets a precios accesibles y promociones para consumir productos como pochoclos y gaseosas.

De este modo, las entradas generales para menores tienen un valor de $5.000, mayores $6.000, Espacio INCAA $3.000 y jubilados y estudiantes $1.500. Asimismo, se dio a conocer que continúa en vigencia la promoción de dos entradas al precio de una los lunes, martes y miércoles en todas las funciones disponibles.