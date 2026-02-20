Ju.Fe.Jus. reconoció al Dr. Llugdar por sus 20 años como vocal del STJ de Santiago del Estero

La primera reunión del año de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes se concretó esta mañana, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy 17:41

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, fue distinguido por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Bs. As (Ju.Fe.Jus.), por haber cumplido dos décadas como miembro del máximo tribunal santiagueño.

El reconocimiento consiste en una medalla y plaqueta, que recibió de manos de la presidenta de la institución, Dr. Emilia María Valle, a quien agradeció y, a través suyo, a sus colegas que apoyaron esta iniciativa.

Cabe apuntar que el sencillo acto se desarrolló en el marco de la primera reunión de la Comisión Directiva de la entidad, que tuvo lugar en la mañana de este viernes en la sede de Av. Alem de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ella participaron magistrados provinciales de todo el país. algunos de forma presencial y otros a través de videoconferencia.

La jornada inició con la lectura del Acta anterior de la entidad, así como la consideración del estado financiero de la Junta y de los informes de las situaciones institucionales de cada una de las jurisdicciones.

Además, se dio lectura al informe del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), a cargo de su presidenta la Dra. María del Carmen Battaini.

Seguidamente, hicieron lo propio el Dr. Mario Adaro, presidente del Instituto Federal de Innovación Tecnológica y Justicia (IFITEJ) y el Dr. Ariel Coll, que expuso el informe de las Comisiones de Trabajo y Foros de la organización.

Por otra parte, previamente se realizó el encuentro de los centros de capacitación judicial de la entidad REFLEJAR, que contó con la presencia del Dr. Llugdar en su carácter de vicepresidente primero de la entidad formativa y de actualización académica.