Espectacular vuelco en Ruta 9: una mujer salvó su vida y solo sufrió lesiones leves

El siniestro ocurrió en cercanías de Las Tinajas cuando la conductora perdió el control de su vehículo tras impactar contra un montículo de tierra. El auto terminó con las ruedas hacia arriba.

Hoy 17:52

Un impactante accidente de tránsito se registró este viernes 20 de febrero, alrededor de las 16:30, sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1204, en jurisdicción de Las Tinajas, donde un automóvil terminó volcado sobre la banquina.

Según informaron fuentes policiales, la conductora de un Citroën C3 blanco que circulaba en sentido Sur–Norte perdió el control del rodado tras chocar contra un montículo de tierra ubicado a la vera de la ruta. El impacto provocó que el vehículo diera un vuelco y quedara con las ruedas hacia arriba.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 encontraron a la mujer, de 42 años, sentada a un costado del auto. Si bien manifestó no necesitar asistencia médica urgente, presentaba dolencias leves en una de sus manos.

De manera preventiva, fue trasladada por personal del CIS Termas hacia el hospital local para una evaluación más completa.

En el sitio trabajó además personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro, mientras que Bomberos Voluntarios verificaron posibles riesgos eléctricos. Por su parte, operarios de Corredores Viales dispusieron el traslado preventivo del vehículo hasta que se completen los trámites con la aseguradora.

El fiscal de turno, Emanuel Sabater, ordenó que se deje constancia del hecho en el libro correspondiente. Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar con precisión las causas del accidente.