Habrá público neutral en Central Córdoba vs. Talleres en el Madre de Ciudades

En los próximos días se oficializarán los valores y la modalidad de venta.

Hoy 00:36

Central Córdoba recibirá a Talleres de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y el encuentro tendrá un condimento especial: habrá público neutral en el estadio Madre de Ciudades. El partido se disputará el martes 24 de febrero desde las 19.45, con transmisión de TNT Sports, y se espera una gran convocatoria.

La dirigencia del Ferroviario trabaja en los detalles organizativos para garantizar una jornada segura y con presencia de hinchas de ambos lados bajo la modalidad neutral. En ese marco, en los próximos días se oficializarán los precios de las entradas, así como también los puntos y horarios de venta.

En lo deportivo, el equipo santiagueño ya conoce a la terna arbitral que impartirá justicia. El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, acompañado por Erik Grunmann y Matías Bianchi como asistentes. En el VAR estará Luis Lobo Medina.