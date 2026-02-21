Qué dijo Úbeda sobre el enojo de los hinchas de Boca tras el empate con Racing

El entrenador fue uno de los principales apuntados por los fanáticos xeneize luego del 0-0 ante la Academia en La Bombonera.

Hoy 08:22

Boca Juniors empató 0-0 ante Racing Club en La Bombonera y el clima fue tenso. El Xeneize volvió a mostrar un rendimiento discreto y, más allá de un empuje en el segundo tiempo impulsado por la localía, no logró romper el cero. Al final, los hinchas expresaron su descontento con silbidos.

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Ubeda fue claro respecto a la reacción del público. “Entiendo totalmente el enojo del hincha. Boca necesita ganar siempre; tiene que ser el que sale a proponer. Lo tenemos superclaro”, afirmó.

El DT reconoció la exigencia que implica dirigir al club. “Es normal que el hincha exija; todos sabemos la exigencia que tiene el mundo Boca y estamos tras eso para empezar a ganar”, sostuvo.

Autocrítica y necesidad de resultados

Úbeda valoró algunos aspectos del equipo, aunque remarcó que no fueron suficientes. “Me voy tranquilo, la actitud fue muy buena. Pero no alcanza con eso, necesitamos más profundidad y llegada. Desde el orden y la actitud se puede empezar a construir”, explicó.

Al analizar el desarrollo del encuentro, señaló las falencias que llevaron al empate: “Nos faltó más volumen de juego y aprovechar las situaciones que tuvimos. El equipo mostró una actitud que nos dejó tranquilos, pero con el empate no alcanza. Sabíamos que iba a ser un partido complejo, de mucha lucha y disputa”.

El entrenador también se mostró optimista de cara a lo que viene. “Estamos en una etapa en la que necesitamos tener resultados. Para reconquistar al hincha tenemos que ganar. Lo positivo de hoy fue la actitud y el orden, y vamos a encontrar el camino. No tengo dudas de eso”, aseguró.

En el cierre, dejó un mensaje contundente: “Soy el primero que quiere salir adelante y ganar. Volver al año pasado, que habíamos logrado muchos triunfos. Estamos acostumbrados a batallar día a día. Tenemos que trabajar para salir a ganar, y más en un equipo como Boca”.

Boca deberá responder dentro de la cancha en la próxima fecha si quiere cambiar el clima en La Bombonera y volver a encaminar su presente en el torneo.